مايا مرسي : الدستور المصري كفل حق المرأة في تولي المناصب القيادية

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أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن الدستور المصري والقوانين الوطنية للمرأة كفلت حقها في تولي المناصب القيادية والوصول إلى مواقع صنع واتخاذ القرار .

وأوضحت مرسي خلال كلمتها بمؤتمر «سيداو» لقضاء على كافة أِكال التمييز ضد المرأة والمنعقد بجنيف، أنه قد ارتفعت نسبة الوزيرات من النساء في مجلس الوزراء من 6٪ في عام 2015 إلى 20٪ في عام 2017، ثم إلى 25٪ في عام 2018، حيث تضم الحكومة المصرية حالياً 8 وزيرات مسؤولات عن وزارات هامة، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، مضيفة إلى أن مصر حصلت على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في عام 2021.

وأشارت مرسى إلى أن نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير قد زادت من 17٪ في عام 2017 إلى 27٪ في عام 2018، ووصلت نسبة النساء اللاتي يتولين منصب نائب محافظ إلى 31% في العام 2019.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة أن نسبة المرأة في السلك الدبلوماسي تصل إلى 56%، لافتة إلى أن 44% نصيب المرأة من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان (2021).

وحول نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى زيادة نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013 إلى 28٪ في عام 2020 (والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957)، وحصلت المرأة المصرية على كوتة نسبتها 25% من البرلمان المصري في التعديلات الدستورية الأخيرة في 2019، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28% (2020)، بذلك تخطي مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان وهو 25.6% وتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2021).

وأضافت أنه وفقاً للقانون المصري فقد تم تخصيص كوتة للمرأة في مجلس الشيوخ تصل إلى 10% وقد ارتفعت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ إلى حوالي 14% وذلك بعد مضاعفة السيد رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين النائبات في المجلس، مشيرة أيضاً إلى أن 25٪ هي نسبة النساء في المجالس المحلية القادمة طبقاً لدستور 2014.