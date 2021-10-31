تعرف على مواعيد قطارات اليوم

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تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل عدد من القطارات لخدمة ركاب المنوفية والقناطر وطنطا.
«المصرى اليوم» ترصد أرقام ومواعيد القطارات على النحو التالي:
قطار ٥٣٠ مطور (منوف-القاهرة) الساعة ٤:٢٥ فجرا
قطار ٥١٢ مطور (منوف- القاهرة) الساعة ٤:٤٥ فجرا
قطار ٥٣٢ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:١٠ فجرا
قطار ٥٣٤ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:٤٥ فجرا
قطار ١٢٢ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٥:٤٠ فجرا
قطار ٥٣٦ مطور (طنطا- منوف) الساعة ٦:٠٠ صباحا
قطار ٥١٠ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٦:٣٠ صباحا
قطار ٥٤٠ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٦:٥٠ صباحا
قطار ٥٣٧ مطور (منوف- القاهرة) الساعة ٧:١٠ صباحا
قطار ٥٣٨ (منوف- القاهرة) الساعة ٧:١٥ صباحا
قطار ١٢٤ مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) ٨:١٠ صباحا
قطار ٥١٤ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٩:٠٠ صباحا
قطار ٥٤٤ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٩:٤٠ صباحا
قطار ٥٦٢ مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١١:٣٥ صباحا
قطار ٥٤٦ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١٢:٤٥ ظهرا
قطار ٥٤٨ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١:٤٥ ظهرا
قطار ٥٥٠ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٣:١٥ ظهرا
قطار ٥٢٤ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٣:١٠ ظهرا
قطار ٥٢ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:٠٥ عصرا
قطار ٥٥٤ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٥:٠٥ عصرا
قطار ٥٥٦ مطور (طنطا- منوف) الساعة ٦:٣٠ مساء
قطار ٥٢٦ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٧:٠٥ مساء
قطار ١١٨ مختلط (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٧:٣٠ مساء
قطار ٥٥٨ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٩:٠٠ مساء
قطار ٥٦٤ مستحدث (طنطا- منوف) الساعة ١٠:١٠ مساء
قطار ٥٦٠ مطور (طنطا- منوف) الساعة ١٠:٤٠ مساء