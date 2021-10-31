أخبار عاجلة

5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة -
بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة -
الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة -
تحضيرًا لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم.. أخضر السلة يدشن معسكر جدة -
شاهد.. رواد الفضاء الصينيون يبدأون خروجهم إلى الفضاء المفتوح من المحطة الفضائية الصينية -
وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام» -
إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو) -
أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تعرف على مواعيد قطارات اليوم

Print
تعرف على مواعيد قطارات اليوم تعرف على مواعيد قطارات اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل عدد من القطارات لخدمة ركاب المنوفية والقناطر وطنطا.

«المصرى اليوم» ترصد أرقام ومواعيد القطارات على النحو التالي:

قطار ٥٣٠ مطور (منوف-القاهرة) الساعة ٤:٢٥ فجرا

قطار ٥١٢ مطور (منوف- القاهرة) الساعة ٤:٤٥ فجرا

قطار ٥٣٢ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:١٠ فجرا

قطار ٥٣٤ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:٤٥ فجرا

قطار ١٢٢ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٥:٤٠ فجرا

قطار ٥٣٦ مطور (طنطا- منوف) الساعة ٦:٠٠ صباحا

قطار ٥١٠ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٦:٣٠ صباحا

قطار ٥٤٠ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٦:٥٠ صباحا

قطار ٥٣٧ مطور (منوف- القاهرة) الساعة ٧:١٠ صباحا

قطار ٥٣٨ (منوف- القاهرة) الساعة ٧:١٥ صباحا

قطار ١٢٤ مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) ٨:١٠ صباحا

قطار ٥١٤ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٩:٠٠ صباحا

قطار ٥٤٤ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٩:٤٠ صباحا

قطار ٥٦٢ مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١١:٣٥ صباحا

قطار ٥٤٦ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١٢:٤٥ ظهرا

قطار ٥٤٨ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١:٤٥ ظهرا

قطار ٥٥٠ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٣:١٥ ظهرا

قطار ٥٢٤ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٣:١٠ ظهرا

قطار ٥٢ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:٠٥ عصرا

قطار ٥٥٤ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٥:٠٥ عصرا

قطار ٥٥٦ مطور (طنطا- منوف) الساعة ٦:٣٠ مساء

قطار ٥٢٦ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٧:٠٥ مساء

قطار ١١٨ مختلط (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٧:٣٠ مساء

قطار ٥٥٨ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٩:٠٠ مساء

قطار ٥٦٤ مستحدث (طنطا- منوف) الساعة ١٠:١٠ مساء

قطار ٥٦٠ مطور (طنطا- منوف) الساعة ١٠:٤٠ مساء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة

5 مدربين خسروا وظيفتهم.. ضحايا الدوري الإنجليزي مازالت مستمرة

بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة

بعد شكوى بوجود ثعابين بحمامات مدرسة.. محافظ بني سويف يشكل لجنة للمعاينة

وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام»

وزيرة التخطيط: أهداف التنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة في قانون «التخطيط العام»

إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو)

إيهاب توفيق يطرح كليب «أنت اختياري» (فيديو)