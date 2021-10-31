تعرف على مواعيد قطارات اليوم

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تقوم هيئة السكة الحديد بتشغيل عدد من القطارات لخدمة ركاب المنوفية والقناطر وطنطا.

«المصرى اليوم» ترصد أرقام ومواعيد القطارات على النحو التالي:

قطار ٥٣٠ مطور (منوف-القاهرة) الساعة ٤:٢٥ فجرا

قطار ٥١٢ مطور (منوف- القاهرة) الساعة ٤:٤٥ فجرا

قطار ٥٣٢ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:١٠ فجرا

قطار ٥٣٤ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:٤٥ فجرا

قطار ١٢٢ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٥:٤٠ فجرا

قطار ٥٣٦ مطور (طنطا- منوف) الساعة ٦:٠٠ صباحا

قطار ٥١٠ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٦:٣٠ صباحا

قطار ٥٤٠ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٦:٥٠ صباحا

قطار ٥٣٧ مطور (منوف- القاهرة) الساعة ٧:١٠ صباحا

قطار ٥٣٨ (منوف- القاهرة) الساعة ٧:١٥ صباحا

قطار ١٢٤ مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) ٨:١٠ صباحا

قطار ٥١٤ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٩:٠٠ صباحا

قطار ٥٤٤ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٩:٤٠ صباحا

قطار ٥٦٢ مستحدثة (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١١:٣٥ صباحا

قطار ٥٤٦ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١٢:٤٥ ظهرا

قطار ٥٤٨ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ١:٤٥ ظهرا

قطار ٥٥٠ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٣:١٥ ظهرا

قطار ٥٢٤ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٣:١٠ ظهرا

قطار ٥٢ مطور (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٤:٠٥ عصرا

قطار ٥٥٤ مستحدثه (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٥:٠٥ عصرا

قطار ٥٥٦ مطور (طنطا- منوف) الساعة ٦:٣٠ مساء

قطار ٥٢٦ مطور (القناطر الخيرية- القاهرة) الساعة ٧:٠٥ مساء

قطار ١١٨ مختلط (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٧:٣٠ مساء

قطار ٥٥٨ مميز (طنطا- منوف- القاهرة) الساعة ٩:٠٠ مساء

قطار ٥٦٤ مستحدث (طنطا- منوف) الساعة ١٠:١٠ مساء

قطار ٥٦٠ مطور (طنطا- منوف) الساعة ١٠:٤٠ مساء