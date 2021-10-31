موعد مباراة الأهلي اليوم والبنك الأهلي والقنوات الناقلة والمعلّق

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يشهد جدول مباريات الدوري المصري اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة لعب 5 مباريات أهمها مباراتا الأهلي والزمالك، حيث يلعب الأهلي ضد البنك الأهلي، كما يلعب الزمالك ضد طلائع الجيش.

ويلعب اليوم أيضًا في الدوري المصري أيضًا الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا كما يلعب فريق الجونة ضد مصر المقاصة وأيضًا يلعب بيراميدز ضد فاركو.

يلعب فريق الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية.

وتقام مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي على ملعب ستاد الاهلى والسلام، ويأمل الأهلي خلالها أن يحقق فوزة الثاني بعد الفوزر الأول على الاسماعيلي بعدد 4 أهداف للاشيئ، بينما فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بعدد 3 أهداف دون رد.

ويتطلع فريق النادي الأهلي إلى تحقيق فوزًا كبيرًا تمهيدًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة المقبل

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

قررت إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورت 1- on time sport 1 ويسبقها استوديو تحليلي.

معلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم

قررت إدارة قناة أون تايم سبورت 1- on time sport 1 اسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم إلى المعلق الرياضي بلال علام.

اقرأ أيضًا عن أخبار الرياضة اليوم:

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك واستون فيلا واتليتكو مدريد وجالاتا سراي أهم الفرق

تردد جميع قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري