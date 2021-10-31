التصفيات الإقليمية النهائية لبطولة Captain Tsubasa: Dream Team” Dream Championship 2021 قد بدأت!

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أعلنت شركة KLab Inc. الرائدة في مجال ألعاب الجوال عبر الإنترنت، أن لعبة كرة القدم Captain Tsubasa: Dream Team ستقيم بطولة Dream Championship 2021 العالمية، وقد اقترب موعد التصفيات عبر الانترنت داخل اللعبة وحان الوقت لبدء التصفيات الإقليمية النهائية.

سيواجه أفضل 8 لاعبين إقليميين في التصفيات عبر الانترنت، والتي عُقدت من شهر سبتمبر إلى أكتوبر 2021، في 5 مجموعات من جميع أنحاء العالم. سيتم بث المباريات مباشرة على يوتيوب لايف، وسينتقل أفضل 3 لاعبين من كل مجموعة إلى البطولة النهائية.

جدول التصفيات الإقليمية النهائية:

مجموعة أوروبا، أفريقيا

التاريخ والتوقيت: السبت، 23 أكتوبر من الساعة 17:00 (UTC+9)

رابط البث المباشر:

مجموعة آسيا، أوقيانوسيا

التاريخ والتوقيت: السبت، 30 أكتوبر من الساعة 17:00 (UTC+9)

رابط البث المباشر:

مجموعة الأمريكتين

التاريخ والتوقيت: الأحد، 7 نوفمبر من الساعة 07:00 (UTC+9)

رابط البث المباشر:

مجموعة شرق آسيا

التاريخ والتوقيت: السبت، 13 نوفمبر من الساعة 16:00 (UTC+9)

رابط البث المباشر:

مجموعة اليابان

التاريخ والتوقيت: السبت، 20 نوفمبر من الساعة 15:00 (UTC+9)

رابط البث المباشر:

* ستكون أحداث البث المباشر متاحة للعرض في الوقت الفعلي.

* تاريخ البث المباشر ووقته ومحتوياته عرضة للتغيير دون إشعار.

نظرة عامة على النهائيات

سينتقل أفضل 15 لاعبًا من التصفيات الإقليمية النهائية بالإضافة إلى FX|Daigo الفائز ببطولة الأحلام 2020، ومجموعهم 16 لاعباً، إلى النهائيات حيث سيتنافسون لتحديد من هو بطل هذا العام. كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل على موقع Dream Championship 2021 الرسمي، لذا تأكد من إطلاعك عليه.