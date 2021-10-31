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إيداع مكافآت طلبة التحفيظ والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين بالرياض

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إيداع مكافآت طلبة التحفيظ والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين بالرياض إيداع مكافآت طلبة التحفيظ والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين بالرياض
عن شوال وذي القعدة وذي الحجة من العام الماضي و20 يوماً من المحرم

إيداع مكافآت طلبة التحفيظ والإعاقات وأبناء المعلمين المتوفين بالرياض

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مكافآت أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة من العام الماضي و(20) يوماً من شهر المحرم من عام 1443هـ، في حسابات المستفيدين من طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفين.

وأكد مساعد مدير إدارة خدمات الطلاب رئيس قسم البنين بتعليم الرياض، محمد بن إبراهيم العواجي؛ على مدارس برامج التربية الخاصة ومدارس تحفيظ القرآن، ضرورة التأكّد من البيانات المدخلة للحسابات البنكية للطلبة، وأن الحساب للمستفيد الأول، وذلك مع انطلاق نظام نور للمكافآت؛ ليتم اعتمادها من إدارة خدمات الطلاب إلكترونياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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