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«لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي

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«لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. روسيا تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي «لقاح سبوتنيك V ناجح ضد كورونا».. تهاجم وكالة الأدوية الأوروبية بسبب المصل الروسي

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أعلن رئيس مركز جاماليا الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر جينسبورج، أن وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية تتجاهلان نجاح لقاح سبوتنيك V الروسي ضد كورونا.

وقال جينسبورج: «أظهرت حملة التطعيم أن لقاح سبوتنيك V يحمي الجسم بشكل ممتاز ضد مجموعة واسعة من طفرات ، لكن موظفي وكالة الأدوية الأوروبية، وجزئيًا موظفي منظمة الصحة العالمية، لا يريدون رؤية ذلك».

وأشار إلى أن الخلافات الموجودة في القوانين الروسية والأوروبية الخاصة بالأدوية، تولد أيضا تأخيرًا في المصادقة على اللقاح الروسي.

وقد تم تسجيل لقاح سبوتنيك V في في 11 أغسطس عام 2020، ليصبح أول لقاح مضاد لكورونا مسجل في العالم، وقد تمت المصادقة على استخدام هذا اللقاح حتى الآن في 70 بلدًا يقطنها 4 مليارات شخص، بينما لم تصادق وكالة الأدوية الأوروبية حتى الأن على استخدام لقاح سبوتنيك V في أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي.

منافسة غير نزيهة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة عبر الفيديو، توجه بها خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في روما، أن جميع دول العالم لم تتمكن حتى الآن من الحصول على اللقاحات والموارد الأخرى، بسبب المنافسة غير النزيهة، مشيرًا إلى أن موقف روسيا متطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجموعة العشرين بشأن مكافحة الوباء.

ودعا الرئيس الروسي، دول مجموعة العشرين، إلى تطوير وتحديث آليات العمل لإنتاج اللقاحات، وذلك على خلفية تحور فيروس كورونا، مؤكدا أن لقاح سبوتنيك V الروسي، أثبت فعالية عالية ضد الإصابة بالفيروس

المصرى اليوم

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