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«القابضة للمياه» تشارك في «اليوم العالمي للمناخ» بتكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار

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«القابضة للمياه» تشارك في «اليوم العالمي للمناخ» بتكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار «القابضة للمياه» تشارك في «اليوم العالمي للمناخ» بتكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار

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قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أهم محاور التنمية الحضرية لمجتمعاتنا، وتتفق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية مع أهداف التنمية المستدامة في توفير مياه نظيفة وبيئة صحية، لتغير تماما من واقع قرى الريف المصرى نحو مستقبل أفضل.

جاء ذلك أثناء فعاليات «اليوم العالمى للمدن» تحت شعار «مدن أفضل.. لحياة أفضل»، لتعزيز قدرات المدن من أجل المرونة المناخية، التي تستضيفها محافظة الأقصر، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر والقاهرة وسوهاج وقنا، والسيدة ميمونة الشريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، بحضور عدد كبير الخبراء من مختلف بلدان العالم.

وصرحت السيدة ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه لا يوجد مثال أفضل لإظهار مدى قيمة الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي من وباء COVID-19 المستمر، بدون هذه الخدمات الأساسية، لا يمكن ضمان الصحة العامة وبالتالي سبل العيش لمجتمعاتنا.

المصرى اليوم

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