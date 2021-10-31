مصادر: الأهلي حصل على حكم نهائى ضد عبدالله السعيد بـ2 مليون دولار

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قالت مصادر بالنادي الأهلي، إن النادي الأهلي حصل على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم، في القضية الخاصة بعبدالله السعيد لاعب الفريق السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي.

وأضافت المصادر: النادي الأهلي حصل على حكم نهائي من مركز التسوية والتحكيم بقيمة 2 مليون دولار في قضية عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، بعدما رحل من الأهلي إلى صفوف أهلي جدة السعودي ثم قام بفسخ تعاقده وانتقل لصفوف بيراميدز.

وتابعت: كان هناك شرط في التعاقد الخاص بين الأهلي وعبدالله السعيد، يؤكد أن الأهلي يحق له الحصول على مبلغ 2 مليون دولار، في حالة عودة اللاعب إلى الدوري المصري قبل نهاية عقده مع الفريق السعودي.

وأتم: عبدالله السعيد قدم استئناف على الحكم الأول وبعد تقديم الاستئناف رفض دفع مصاريف الدعوى وأقام دعوى ثانية في المحكمة الرياضية الدولية كاس ضد الأهلي واللجنة الأولمبية، وبالتالي انقضت الفترة القانونية على موعد تقديمه للاستئناف فأصبح الحكم نهائي.