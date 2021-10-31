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الأقصر ترفع الطوارئ لوجود سحب وتوقعات بسقوط أمطار

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الأقصر ترفع الطوارئ لوجود سحب وتوقعات بسقوط أمطار الأقصر ترفع الطوارئ لوجود سحب وتوقعات بسقوط أمطار

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شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، وجود السحب المنتشرة بكثافة مع عدم سطوع اشعة الشمس، مع وجود رياح متوسطة، واستعدادات كاملة من محافظة الأقصر لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس وفقا لتحذيرات الارصاد الجوية، باحتمالية سقوط امطار خلال ساعات، ولمجابهة أي طارئ يواجه مدن المحافظة تحسبًا لسقوط امطار غزيرة وتغيرات في حالة الطقس .

وشدد المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بكل مراكز ومدن المحافظة، نظرًا للتغيرات في الأحوال الجوية، وعدم استقرار حالة الطقس، وبناء على تقرير الأرصاد المرسل للادارة العامة للازمات والكوارث برفع درجة الاستعداد على مستوى المراكز والمدن لاحتمالية سقوط امطار ونشاط الرياح، وعدم استقرار حالة الطقس، بجانب مراجعة جميع مخرات السيول في الاقصر والاستعداد الكامل لاى طارئ .

المصرى اليوم

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