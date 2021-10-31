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طقس خريفي بارد بشمال سيناء

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طقس خريفي بارد بشمال سيناء طقس خريفي بارد بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، طقس خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للأمطار المتوسطة والرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 15 و29 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و29 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 15 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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