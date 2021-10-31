«الرعاية الصحية» تدشن مبادرة «أعرف طبيب أسرتك» بالأقصر

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قام الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية نيابة عن الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالمشاركة في تدشين إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حملة (اعرف طبيب أسرتك) لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وفقاً للرعاية الصحية بالاقصر، فإن المبادرة، توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية إلى (الساحة الرضوانية) بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة توعية لأهالي محافظة الأقصر شملت التالي:- كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائي بمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وشملت المبادرة، التنوية على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة، كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344، بجانب كيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، مع لاعلان عن إنشاء مركز لزراعة الاعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر.

كما يتم الإعلان عن بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل «بالمجان» .

واستمع الفريق إلى استفسارات ومقترحات أهالي منطقة الرضوانية بالأقصر فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل .