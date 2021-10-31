وفاة اليساري الكبير عبدالغفار شكر.. وتشييع الجنازة من الدقهلية

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أعلنت أسرة السياسي والقيادي اليساري الكبير عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عن وفاته عن عمر يناهز ٨٥ عاما.

وكتب شقيقه القيادي اليساري طلال شكر عبر صفحته على موقعزالتواصل الاجتماعي فيس بوك «توفي إلى رحمة الله تعالي ابي وشقيقي وصديقي الاستاذ عبدالغفار شكر بعد أن أنجز حلمه تجاه جيل السبعينات اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة ياارحم الراحمين واسكنه فسيح جناتك وارزقه الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين وسوف يتم دفن الجثمان بقرية تيرة مركز نبروه دقهلية بعد صلاة العصر وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وشغل عبدالغفار شكر عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصرى، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق امين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي سابق.

ولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية كان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، توفى والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما. تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

وبدأ حياته السياسية مبكرا في عامة السابع عش، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958 ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963 وفي العام 1964 أصبح امينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي اسسه جمال عبدالناصر كتنظيم سري مواز للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي وتركز اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطى والمجتمع المدني بالوطن العربي، قضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسي، قضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.