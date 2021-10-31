من 1 نوفمبر.. سفارة المملكة في أوكرانيا تؤكّد ضرورة إبراز وثيقة جرعتَي كورونا

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بجميع الأماكن العامة.. المطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية

أكّدت سفارة المملكة في أوكرانيا أن إبراز ما يثبت تلقي جرعتَيْن من لقاح كورونا سيكون إلزامياً بدءاً من 1 نوفمبر المقبل.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: نظراً لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنوّه السفارة أن السلطات الصحية الأوكرانية قررت أنه يجب على المواطنين والمقيمين ابتداءً من ١ نوفمبر إبراز وثيقة الجواز الصحي أو التقرير الطبي الذي يثبت أخذ الجرعتَيْن من اللقاح ويُستثنى المرافقون أقل من ١٨ سنة.

وأضافت: وذلك في جميع الأماكن العامة والمطاعم والمجمعات التجارية ووسائل النقل والأندية الرياضية.