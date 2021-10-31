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"التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

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في الأسبوع العاشر تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، جداول دروس الحصص اليومية، لجميع الصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأسبوع العاشر، عبر قنوات "عين"، أو عبر "يوتيوب".

وبيّنت الوزارة أن بث الدروس سيكون مباشراً عبر تردد (12437) على "عرب سات"، وذلك من الساعة 3:30 عصراً ويعاد طوال اليوم، وذلك لصفوف المرحلة الابتدائية، والتربية الخاصة، والتعليم المستمر.

وأكّدت وزارة التعليم، أن مواعيد بث دروس الحصص اليومية خلال الأسبوع العاشر، ستكون من الساعة 7 صباحاً، وتُعاد طوال اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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