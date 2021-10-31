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لمن تكون أشد؟ وأعراضها والوقاية؟.. هنا روشتة "رعاية" للأنفلونزا الموسمية

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لمن تكون أشد؟ وأعراضها والوقاية؟.. هنا روشتة "رعاية" للأنفلونزا الموسمية لمن تكون أشد؟ وأعراضها والوقاية؟.. هنا روشتة "رعاية" للأنفلونزا الموسمية
استشاريون في المستشفى يؤطرونها بمعلومات موجزة عن طبيعتها وانتشارها

لمن تكون أشد؟ وأعراضها والوقاية؟.. هنا روشتة

يقول استشاريون في مستشفى رعاية الوطني: إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة من شخص لآخر عن طريق الرذاذ ومخالطة المصاب بها، وتنتشر الإنفلونزا الموسمية في جميع أنحاء العالم وتصيب كل الفئات العمرية، وتكون أشد للأطفال والمسنين وخاصة المصابين بمرض السكري، ونقص المناعة، والربو، وأمراض الكلى، وأمراض القلب، والأنيميا المنجلية.

وأشاروا إلى أن أعراضها عادةً ما تكون مشابهة لأعراض البرد؛ ولكنها تكون بشكل أقوى مع تعب في المفاصل والعضلات والشعور بالغضب وفي بعض الأحيان قيء وإسهال وغثيان.

وللوقاية منها ينصح الاستشاريون بتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والمحافظة على غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، والمحافظة على مسافة كافية بينك وبين المصاب بها، وأخذ التطعيم ضد الإنفلونزا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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