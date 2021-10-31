الصين: موجة التفشي الأخيرة لحالات كورونا امتدت إلى 14 مقاطعة

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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن البر الرئيسي الصيني سجل، السبت، 48 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19. وامتدت موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين حتى نهاية يوم الجمعة الماضي إلى 14 مقاطعة.

قال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن موجة التفشي الأخيرة لفيروس كورونا في الصين امتدت حتى نهاية يوم الجمعة الماضي إلى 14 مقاطعة، حيث تم تسجيل حالات إصابة محلية العدوى وحالات بدون أعراض خلال الـ 14 يوما الماضية، حسبما ذكرت وكالة شينخوا.

وأضاف مي فنغ، إن وضع الوقاية من الوباء والسيطرة عليه لا يزال قاتما ومعقدا، إذ أن حالات العدوى تواصل انتشارها بسرعة.

وأوضح تشونغ نان شان، كبير خبراء الأوبئة في الصين، إن البلاد ستكون قادرة على احتواء الموجة الأخيرة لتفشي كوفيد-19 بشكل فعال في غضون شهر.

وسجل البر الرئيسي الصيني يوم الجمعة 59 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 بالإضافة إلى 19 حالة إصابة جديدة وافدة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي.

وفرضت السلطات الصينية في 26 أكتوبر إغلاقا على مدينة لانتشو التي يتواجد بها أربعة ملايين نسمة في مسعى لاحتواء موجة إصابات محلية بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ. وأظهرت بيانات من لجنة الصحة الوطنية يوم 27 أكتوبر تلقي أكثر من 2.251 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم 26 أكتوبر.