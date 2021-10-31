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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك واستون فيلا واتليتكو مدريد وجالاتا سراي أهم الفرق

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جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك واستون فيلا واتليتكو مدريد وجالاتا سراي أهم الفرق جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك واستون فيلا واتليتكو مدريد وجالاتا سراي أهم الفرق

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يشهد اليوم الأحد 31-10-2021 لعب العديد من المباريات في الدوري الإيطالي أهما مباراة الأهلي ومباراة ، وتقام اليوم العديد من المباريات في الدوري المصري والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدري الفرنسي والدوري التركي.

يشهد اليوم لعب عدد من أهم المباريات اليوم منها مباراة الأهلي والبنك الأهلي ومباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري، ومباراة استون فيلا ووست هام فيلا في الدوري الانجليزي وكذلك مباراة اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ومباراة ميلان في الدوري الإيطالي ومباراة جالاتا سراي في الدوري التركي.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يشهد جدول مباريات اليوم لعب 5 مباريات في الدوري المصري ومن أبرز الفرق التي تلعب اليوم الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والجونة، وتحددت مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة اليوم كما يلي:

  • موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا اليوم، الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت1- on time sport 1 .
  • موعد مباراة الجونة ومصر المقاصة، الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 2- on time sport 2 .
  • موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، الساعة 5.30 مساءا بتوقيت ، على قناة أون تايم سبورت1- on time sport 1 .
  • موعد مباراة بيراميدز وفاركو، الساعة 5.30 مساءا بتوقيت مصر، على قناة أون تايم سبورت 2- on time sport 2 .
  • موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي، الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت1- on time sport 1.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة اليوم

يلعب اليوم فريقا ليدز يونايتد ووست هام مبارتان ضمن جدول مباريات الدروي الإنجليزي اليوم كما يلي:

  • موعد مباراة ليدز يونايتد ونوريتش سيتي اليوم الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر على قناة بين سبورت 1 بريميوم- beIN Sports 1 HD Premium .
  • موعد مباراة وست هام واستون فيلا اليوم الساعة 6.30 مساءا بتوقيت القاهرة، على قناة بين سبورت 1 بريميوم- beIN Sports 1 HD Premium .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يلعب اليوم فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني ضمن 4 مباريات يشهدها الدوري الإسباني اليوم وهي كما يلي:

  • موعد مباراة قاديش وريال مايوركا اليوم الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1.
  • موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس اليوم الساعة 5.15 مساءا بتوقيت مصر على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1.
  • موعد مباراة خيتافي واسبانيول مساء اليوم الساعة 7.30 مساءا بتوقيت القاهرة على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1.
  • موعد مباراة ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو مساء اليوم الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة على قناة بين سبورت 1- beIN Sports HD 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم لعب مبارتان في الدوري الألماني كما يلي:

  • موعد مباراة أوجسبورج وشتوتجارت الساعة 4.30 عصرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وبوخوم الساعة 6.30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

يتم لعب 7 مباريات في الدوري الفرنسي في جدول مواعيد حافل اليوم كما يلي:

  • موعد مباراة أنجيه ونيس الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة مونبلييه ونانت الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة تروا ورين الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة ستراسبورج ولوريان الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة بوردو وستاد ريمس الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة بريست 29 وموناكو الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة مارسيليا وكليرمون فوت الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يتضمن جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي لعب 6 مباريات كما يلي:

  • موعد مباراة انتر ميلان وأودينيزي الساعة 1.30 ظهرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة فيورنتينا وسبيزيا الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة جنوى وفينيزيا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة ساسولو وإمبولي الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة نابولي وساليرنيتانا الساعة 7 مساءا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة ميلان وروما الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

يتضمن جدول الدوري التركي اليوم لعب 3 مبارايات أهما مباراة جالاتا سراي كما يلي:

  • موعد مباراة قيصري سبور وفاتح قرا جمرك الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة ألانياسبور وجوزتبه الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
  • موعد مباراة جالاتا سراي وجازينتاب الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر.

المصرى اليوم

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