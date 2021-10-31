سقوط أمطار خفيفة بعدة مناطق بطريق سفاجا قنا

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تعرضت عدة مناطق بطريق سفاجا قنا في الساعات الاوليرمن صباح اليوم الاحد لسقوط امطار خفيفة لم تؤثر على الحركة المرورية على الطريق وسط استعدادات من مسؤولي سفاجا للتعامل مع أي طارئ

وشهدت مدن البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، أول ظهور للسحب الكثيفة والمنخفضة منذ بدء فصل الخريف، وانخفضت درجة الحرارة وتوقف حركة الرياح وسط تحذيرات بسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

وتلقت إدراة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر إخطارا بشأن توقعات بهطول امطار ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب وشلاتين)، كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية.

وأصدر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنيه باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمه في هذا الشان لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.