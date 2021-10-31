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تراجع الخضروات في سوق العبور.. والطماطم 4.00 جنيه

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تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور.. والطماطم 4.00 جنيه تراجع الخضروات في سوق العبور.. والطماطم 4.00 جنيه

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شهدت الخضروات في سوق العبور، تراجع خلال تعاملات اليوم الاحد، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين 2.5 إلى 4.00 جنيه للكيلو، والبطاطس من 5.00 إلى 7.00 جنيه، والبصل من 2.00 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 3.00 إلى 6.00 جنيهات، والفاصوليا ما بين 7.00 إلى 11.00 جنيه، والفلفل الرومي بـ5 جنيه، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين 2.00 إلى 4.00 جنيه، ووصل الجزر ما بين 3.00 إلى 5.00 جنيهات، وسجل الخيار الصوب 3.00 إلى 5.5 جنيهات، والقرنبيط سعر القطعة بين 3.00 إلى 4.00 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 1.5 إلى 3.00 جنيه.

المصرى اليوم

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