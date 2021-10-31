«زي النهارده».. مهاتير محمد يستقيل من رئاسة وزراء ماليزيا 31 أكتوبر 2003

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تظل تجربة مهاتير محمد في ماليزيا من التجارب غير المسبوقة في النهوض بماليزيا تنمويا، من حد الحاجة إلى حد الاكتفاء والتصدير،وتحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج وتصدير المواد الأولية لدولة صناعية متقدمةوبلغت نسبةصادرات السلع المصنعة85% من إجمالى الصادرات،وأصبحت تنتج 80%من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية فانخفضت نسبة من هم تحت خط الفقر من 52% في 1970 إلى 5% فقط في 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن من 1247 دولارا في 1970 إلى 8862 دولاراً في 2002 أي سبعة أمثال، وكان الدكتور مهاتير محمد في 1970كتب كتاباً بعنوان «معضلة المالايو»، اتهم فيه شعب المالايو بالكسل والرضا بأن تظل بلاده دولة زراعية متخلفة دون تطويرها، وقام الحزب الحاكم بماليزيا بمنع الكتاب، وأصبح مهاتير في نظر الحزب مجرد شاب متمرد، لكن سرعان ما أقنع مهاتير قادة الحزب بقدراته، وصعد نجمه سياسياً بسرعة، وحين صار رئيساً للوزراء استطاع ترجمة أفكاره حتى أصبحت ماليزيا أحد أنجح الاقتصادات في جنوب آسيا والعالم الإسلامى،ورغم أنه جاء رئيسا لوزراء ماليزيا في الفترة من 1981 إلى 2003 فإن مسيرته السياسية امتدت لما يقرب من 40 عاما منذ الانتخابات البرلمانية في 1964حين انتخب عضوًا بالبرلمان ثم استقال من عضوية حزبه في 26 سبتمبر وفى 7 مارس 1972 انضم إلى حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة،وفى 1973 عيّن سيناتوراً وفى 1974تخلى عن منصب السيناتور ليخوض الانتخابات العامة وأعيد انتخابه بالتزكية في دائرة كوبانج باسو، ثم عيّن وزيرًا للتعليم ثم نائبًا لرئيس الوزراء فوزيرًا للتجارة والصناعة، وفى 16 يوليو 1981 أصبح رئيسًا لوزراء ماليزيا إلى أن استقال «زي النهارده» في 31 أكتوبر 2003 وكان الزميل جمال عصام الدين قد سأله في حوار له معه: لماذا قرر بإرادته ترك السلطة؟ فقال إنه استقال بعد نجاحه في تجاوز تداعيات الأزمة المالية التي واجهت جنوب شرق آسيا ومعها ماليزيا، وقال إنه يُواجَه بمثل هذا السؤال دائما من الصحفيين العرب وقد رفض مهاتير فكرة العولمة وفقاً للمنظور الأمريكى لأنها ستؤدى لفتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الأمريكية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها فيستمر الاحتكار، بل رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولى أثناء الأزمة المالية في ماليزيا، وأصدر مجموعة قرارات تفرض قيوداً على التحويلات النقدية من الخارج، وخالف سياسة تعويم العملة ومهاتير محمد طبيب بالأساس وهو مولود في 20يونيو 1925فى ألور سيتار بولاية قدح،وكان خلال الحرب العالمية الثانية والاحتلال اليابانى لماليزيا يبيع فطائر الموز والوجبات الخفيفة لتوفير دخل لأسرته، والتحق بالمدارس العامة والتحق بكلية السلطان عبدالحميد في ألور سيتار ثم تخرج في جامعة سنغافورة الوطنية.