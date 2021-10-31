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استقر عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف، محمد على الجويني، خالد سطوحي، حسن مجدي

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا

خط الهجوم: ميدو جابر، جون أنطوي، أحمد سمير.