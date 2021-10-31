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التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام

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التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام الزمالك التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام

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استقر عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة ، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف، محمد على الجويني، خالد سطوحي، حسن مجدي

خط الوسط: عمرو ، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا

خط الهجوم: ميدو جابر، جون أنطوي، أحمد سمير.

المصرى اليوم

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