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يعلن تعديل عقود هؤلاء اللاعبين وحسم مصير شبانة

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الزمالك يعلن تعديل عقود هؤلاء اللاعبين وحسم مصير شبانة يعلن تعديل عقود هؤلاء اللاعبين وحسم مصير شبانة

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قال فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي ، إن إدارة ناديه بدأت الجلوس مع بعض اللاعبين لتجديد عقودهم وعلى رأسهم أبوجبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي.

وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية: «بدأنا الجلوس مع بعض اللاعبين والاستجابة جيدة للتجديد، واللاعبون يحبون النادي، وكل لاعب لديه طلبات معينة ندرسها وسنرد عليهم».

وأتم المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقوله: «بخصوص محمود شبانة جلسنا وتحدثنا وإن شاء لله نصل لحل لأن غدًا آخر يوم في القيد بالسودان وإن شاء الله نصل لحل قبل 12 منتصف الليل».

المصرى اليوم

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