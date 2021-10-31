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قال فاروق جعفر، المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن إدارة ناديه بدأت الجلوس مع بعض اللاعبين لتجديد عقودهم وعلى رأسهم أبوجبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي ومصطفى فتحي.

وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية: «بدأنا الجلوس مع بعض اللاعبين والاستجابة جيدة للتجديد، واللاعبون يحبون النادي، وكل لاعب لديه طلبات معينة ندرسها وسنرد عليهم».

وأتم المستشار الفني للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بقوله: «بخصوص محمود شبانة جلسنا وتحدثنا وإن شاء لله نصل لحل لأن غدًا آخر يوم في القيد بالسودان وإن شاء الله نصل لحل قبل 12 منتصف الليل».