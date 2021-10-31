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التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، على الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

وأمامهما الثلاثي: أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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