قش الأرز من الحرق إلى إعادة التدوير

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اعتاد مزارعو محصول الأرز منذ سنوات طويلة التخلص من القش بحرقه داخل الأرض بعد الانتهاء من موسم الحصاد، الأمر الذى يتسبب فى تصاعد كميات كبيرة من الأدخنة التى تغطى السماء، بالإضافة إلى التلوث الناتج عن عوادم السيارات وحرق القمامة والمخلفات والمصانع ومكامير الفحم وغيرها، مما يؤدى إلى انتشار السحابة السوداء التى كانت تغطى سماء مصر، حتى بدأت تتلاشى تلك الظاهرة فى الآونة الأخيرة وذلك من خلال الخطة التى وضعتها وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لرصد ومتابعة انبعاث تلوث الهواء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فضلًا عن توفير المعدات والآلات الحديثة لكبس وفرم القش لتعظيم الاستفادة منه وإعادة تدويره، وتكثيف حملات التوعية لدى المزارعين حول أهمية قش الأرز كونه يعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

رصدت «المصرى اليوم» آراء المزارعين بالشرقية حول تراجع ظاهرة السحابة السوداء وكيفية الاستفادة من قش الأرز خلال الموسم الجارى مقارنة بالمواسم الماضية.

قش الأرز

فى البداية وجه مجدى سليمان، أحد المزارعين، الشكر إلى وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لقيامهما بتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية التى لفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة إلى كيفية الاستفادة من قش الأرز كعلف للحيوان، وكذلك وزارتا البيئة والتنمية المحلية ممثلة فى المحافظات، لتوفير المعدات والآلات الحديثة لكبس وفرم القش وإعطاء حافز وهامش ربح لمن يقوم بتدوير قش الأرز وعدم حرقه، ناهيك عن الإجراءات القانونية اللازمة التى اتخذتها الحكومة بشأن المخالفات، والتعامل مع ظاهرة حرق قش الأرز التى كان لها أثر سيئ على جميع الأصعدة من تلوث بيئى وسحابة سوداء، والتى نتجت عنها أضرار جسيمة مادية ومعنوية ووقوع العديد من الحوادث المرورية بسبب حجب الرؤية على الطرق الفرعية والرئيسية.

قش الأرز

ولفت إلى أن قش الأرز كان يمثل عبئًا كبيرًا على المزارع، وكان دائمًا ما يقوم بالتخلص منه بالحرق الذى يسبب أضرارًا لا حصر لها، حتى قامت الدولة بكافة أجهزتها بمواجهة هذه الظاهرة، وابتكرت أساليب جديدة حتى أصبح قش الأرز الآن يدر هامش ربح للمزارع ويستفيد منه كعلف للماشية، وبعض الصناعات الغذائية فى أعلاف الأسماك والأسمدة العضوية وغيرها، وكذلك استخدامه كبديل لتبن القمح فى فرش المزارع للدواجن، وتدويره كسماد عضوى مما جعل المربين فى مزارع الدواجن يتهافتون عليه وكذلك أصحاب المزارع الحيوانية الكبرى.

ويعد قش الأرز شريكًا فى كافة الأنشطة والفعاليات التى يستخدمها المربون، مؤكدا أنه مع توفير المعدات والأدوات المساعدة وهامش ربح للفلاح اختفت تدريجيًّا ظاهرة حرق قش الأرز والسحابة السوداء، وزاد الوعى البيئى والصحى مما كان له أثر كبير فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخاصة فى فترة كورونا، حيث كان الحرق يؤثر وبنسبة كبيرة على الأجهزة التنفسية لدى الإنسان.

قش الأرز

وأضاف محمد عبد الله، موظف، أن الفلاحين اعتادوا منذ سنوات طويلة التخلص من القش بحرقه داخل الأرض، وذلك نظرًا لعدم وجود أماكن لتشوينه، وأن عملية الحرق دائما ما تكون فى أوقات متأخرة ليلًا حتى لا يراهم أحد، وبمرور بضع دقائق ترى الأدخنة الكثيفة تتصاعد إلى السماء من الحقول لتكوّن السحابة السوداء، الأمر الذى يؤثر على صحة وسلامة الكبار والصغار لاستنشاق تلك الأدخنة، مما يضر بالجهاز التنفسى، مؤكدا أن القانون الذى عدل مرة أخرى فرض التخلص من هذه المخلفات بإعادة تدويرها والاستفادة منها عن طريق تجميعها فى المكابس لتحويلها إلى علف للحيوان أو استخدامها كمخصب للتربة، الأمر الذى جعل عددًا كبيرًا من المزارعين يقبلون على كبس القش وفرمه لتقديمه كعلف للحيوان، ومنهم من يقوم ببيعه وتحقيق ربح منه للإنفاق على أعمال الحرث والزراعة استعدادا للموسم التالى.

وأكد المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أن ظاهرة حرق قش الأرز تراجعت وبنسب كبيرة هذا العام عن سابقه، وذلك نظرا لزيادة الوعى البيئى والصحى لدى المزارعين، وكذلك المتابعة المستمرة من قبل إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، تنفيذا لقرار محافظ الشرقية رقم 5363 لسنة 2021 بمنع الحرق المكشوف.

وذلك بتشكيل لجان للمرور اليومى على زراعات الأرز والمخلفات الزراعية المختلفة خلال موسم الحصاد، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة، وشرطة البيئة والمسطحات، وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وذلك عن طريق تشكيل لجان للمرور بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت إلى أنه تم حصاد 210 آلاف فدان من محصول الأرز تقريبا، وتم كبس كمية مقدارها 165 ألف طن قش، بإجمالى 238 ألف طن قش تجميعًا وكبسًا، كما تم فرم 129 ألف طن، وعمل عدد 16 كومة سماد عضوى بكمية 80 طن قش، موضحا أن عدد المواقع بلغ 98 موقع تجميع قش أرز سائب ومكبوس، فيما بلغ عدد محاضر الحرق 47 محضرًا بمعرفة إدارة شؤون البيئة.

وأوضح أنه تم تنفيذ نحو 80 ندوة توعوية للمزارعين بالتنسيق بين مديرية الزراعة، والشباب والرياضة، والأوقاف والوحدات المحلية، بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين والشباب بالأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها بالكبس والفرم؛ وإنشاء مشروعات تنموية للشباب فى هذا المجال، وإعلام المزارعين وغيرهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور مجدى الحصرى، رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن هناك متابعة مستمرة من قبل فريق عمل غرفة عمليات وزارة البيئة للتصدى لظاهرة الحرق المكشوف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقًا للمادة رقم 70 للقانون رقم 202 لسنة 2020، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 2300 نشاط توعوى ما بين ندوات وحملات توعية للمزارعين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الأوقاف، والوحدات المحلية، بهدف رفع الوعى البيئى لدى المزارعين والشباب حول الأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية عن طريق تدويرها بالكبس والفرم، واستخدامها كعلف غير تقليدى وسماد عضوى، أو بيعها كمصدر دخل إضافى، وإنشاء مشروعات تنموية للشباب فى هذا المجال، وإعلام المزارعين وغيرهم بأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية، باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوى، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح فى ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف، حيث قامت غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، بالتنسيق مع محافظة الشرقية، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة والحماية المدنية، بمعاينة وفتح عدد من مواقع تجميع قش الأرز المطابقة لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن تأجير نحو 28 معدة «مكبس جرار، لمامة، فرامة»، والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدى جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى إطار رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2021، تزامنًا مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص

الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، والتى بدأتها وزارة البيئة منذ عام 2009 وحتى الآن.