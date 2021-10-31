فيلم «تالافيزيون» يملك رصيدًا حافلًا من الجوائز .. بسبب داعش والحرب.. أجهزة «التلفاز» حلم بعيد المنال فى فيلم قصير

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لاقتراحات اماكن الخروج

على الطريق ستجد العديد من أجهزة التلفاز التى اضطر أصحابها إلى إلقائها فى الشوارع خوفاً من بطش داعش، لكن هذا الطريق الذى سلكته «تالا» الطفلة الصغيرة نحو مفرق طرق بين الحياة والموت، هو نفسه الطريق الذى أوصل مراد أبوعيشة مخرج فيلم «تالافيزيون» للمنافسة مباشرة فى حفل جوائز الأوسكار الرابع والتسعين الذى سيقام فى شهر مارس من العام المقبل، وذلك بعد حصوله على جائزة أفضل فيلم روائى فى مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة، وذلك بعد التنافس مع 6 أفلام أخرى ضمن قسم أفلام المدارس الدولية، إذ كان يمثل مدرسة أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرج، ليكون أول فيلم عربى يحصل على هذه الجائزة فى فئة الأفلام الروائية.

مشهد من فيلم تالافيزيون

ويملك الفيلم تاريخاً حافلاً مع المهرجانات الدولية، إذ شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتى الجمهور ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى فى تاريخ المهرجان التى ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، كما حصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بولهاوس لأفضل كاميرا، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون.

يتميز «تالافيزيون» بعدة عناصر تجعل منه علامة فارقة، ففى البدء بساطة القصة بما يتواءم مع روح الطفلة بطلة الفيلم، ولكن هذه البراءة تضيف إلى أجواء الفيلم طابعاً مأساوياً، إذ يصبح واضحاً أن الهدف رغم بساطته وكونه جزءًا من حياة المتفرجين اليومية إلا أنه تحول بسبب الحرب إلى حلم بعيد المنال، ولم يكن الأمر ليصبح مستساغاً دون وجود الطفلة عائشة بلاسم التى لعبت دور الطفلة «تالا» ببراعة شديدة، فالمشاهد ينسى معها أنها وكل ما يراه منها هو انعكاس الأمل واليأس من الوضع القائم حولها.

يضم طاقم عمل الفيلم أيضاً الممثل زياد بكرى الذى أدى دور والد «تالا» والصراع بين واجبه تجاه ابنته والرغبة فى البقاء، يشاركه البطولة خالد الطريفى، وتصوير فيليب هينز الذى قدم من خلال عدساته صورة موحشة تفتقر إلى الجمال الذى لا نراه سوى من خلال أعين «تالا» عندما تنظر إلى تلفازها الصغير.