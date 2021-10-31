«زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009

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في قرية بجيرم مركز قويسنا بالمنوفية وفى يوم ٢٢ سبتمبر عام ١٩٢١ ولد أمين هويدى، رئيس المخابرات العامة، ووزير الحربية في عهد عبدالناصر،وقد تخرج في الكلية الحربية وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار، وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان حرب المصرية وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان الأمريكية وماجستير في الصحافة والترجمة والنشرمن جامعة القاهرة، كما عمل مدرسًا بالكلية العسكرية وأستاذًا بكلية الأركان ورئيسًا لقسم الخطط في العمليات العسكرية، بقيادة القوات المسلحة. وقد ساهم أمين هويدى في وضع خطة الدفاع عن بورسعيد،وخطة الدفاع عن القاهرة أثناء العدوان الثلاثى على مصر في عام 1956 ثم اختاره الرئيس عبدالناصر رئيسًا للمخابرات العامة ووزيرًا للحربية بعد نكسة يونيو ١٩٦٧،وكانت أحداث ١٥مايو اعتبرت من وجهة نظر البعض بمثابة انقلاب على المشروع الناصرى، حيث تم خلالها اعتقال بعض القيادات الناصرية فيما أطلق عليه السادات ثورة التصحيح عندما استقال خمسة من أهم وزراء السادات وعلى رأسهم وزراء الحربية والداخلية والإعلام وبعد أقل من ثمان وأربعين ساعة كان السادات يلقى خطابا يعلن فيه اعتقال من سماهم مراكزالقوى،وكان هويدى منهم وقد أفرج عنه بعدها ووضع تحت الحراسة ليعمل في البحث والتأليف والكتابةولهويدى مؤلفات مهمة منها «لعبة في الشرق الأوسط والفرص الضائعة و٥٠ عاما من العواصف وحرب ١٩٦٧: أسرار وخبايا» وقد توفى أمين هويدى «زى النهارده» في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٩.