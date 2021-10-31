أخبار عاجلة

أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021 -
"الطيران المدني" يطرح وظيفتين شاغرتين للتقديم -
الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير -
عاجل.. التحقيق مع مدحت شلبي بسبب شكاوي تجاوزات تعليقاته فى مباراة القمة -
«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة» -
«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين -
تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009

Print
«زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009 «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في قرية بجيرم مركز قويسنا بالمنوفية وفى يوم ٢٢ سبتمبر عام ١٩٢١ ولد أمين هويدى، رئيس المخابرات العامة، ووزير الحربية في عهد عبدالناصر،وقد تخرج في الكلية الحربية وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار، وهو حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية أركان حرب المصرية وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان الأمريكية وماجستير في الصحافة والترجمة والنشرمن جامعة القاهرة، كما عمل مدرسًا بالكلية العسكرية وأستاذًا بكلية الأركان ورئيسًا لقسم الخطط في العمليات العسكرية، بقيادة القوات المسلحة. وقد ساهم أمين هويدى في وضع خطة الدفاع عن بورسعيد،وخطة الدفاع عن القاهرة أثناء العدوان الثلاثى على في عام 1956 ثم اختاره الرئيس عبدالناصر رئيسًا للمخابرات العامة ووزيرًا للحربية بعد نكسة يونيو ١٩٦٧،وكانت أحداث ١٥مايو اعتبرت من وجهة نظر البعض بمثابة انقلاب على المشروع الناصرى، حيث تم خلالها اعتقال بعض القيادات الناصرية فيما أطلق عليه السادات ثورة التصحيح عندما استقال خمسة من أهم وزراء السادات وعلى رأسهم وزراء الحربية والداخلية والإعلام وبعد أقل من ثمان وأربعين ساعة كان السادات يلقى خطابا يعلن فيه اعتقال من سماهم مراكزالقوى،وكان هويدى منهم وقد أفرج عنه بعدها ووضع تحت الحراسة ليعمل في البحث والتأليف والكتابةولهويدى مؤلفات مهمة منها «لعبة في الشرق الأوسط والفرص الضائعة و٥٠ عاما من العواصف وحرب ١٩٦٧: أسرار وخبايا» وقد توفى أمين هويدى «زى النهارده» في ٣١ أكتوبر ٢٠٠٩.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

السيسي: مصر تنتهج مسارًا تنمويًا مدعومًا بإرادة وقرار سياسي واستقرار مكتمل الأركان

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

ورقة بحثية ترصد قطاع المحليات في مصر

أمير المصري عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بـ«القاهرة السينمائي»

أمير المصري عضو لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي بـ«القاهرة السينمائي»

رئيس جامعة طنطا: «التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة»

رئيس جامعة طنطا: «التعليم في مصر يشهد انطلاقة كبرى ليواكب الجمهورية الجديدة»