حازم إمام يعلق على هجوم جماهير الأهلي

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رد حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، على هجوم جماهير النادي الأهلي عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيده على صحة ضربة الجزاء التي احتسبت لنادي الزمالك خلال مباراة انبي، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

وقال حازم إمام، في تصريحات تليفزيونية: «ليس شرطًا أساسيًا أن تتفق معي جماهير الأهلي في صحة ضربة جزاء الزمالك أمام انبي»، مضيفًا :«هناك بعض من جماهير الأهلي تواصلوا معي للاعتذار عن ما حدث من بعض الجماهير».

وأضاف :«طبيعي أن نجد في كل جمهور ناس (منفلتة ومتعصبة)، ولكن هذا لا يمثل جمهور الأهلي الحقيقي»، مضيفًا :«في الكورة طبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، كل شخص يرى اللقطة، حسب رؤيته وخبرته».

وتابع :«الفريق الأفضل هو الذي يفوز ببطولة الدوري، الموسم الماضي الزمالك كان الأفضل لذلم فاز بالدوري ومن قبله الأهلي»، مضيفًا :«لن نجد فريق يقدم مستوى مميز لن يفوز بالدوري، خاصة في ظل وجود تقنية الفار، حاليُا كل فريق يفوز بعرق جبينه».