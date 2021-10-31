رسميًا.. ترشيح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء ترشيح محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لجائزة أفضل حارس في العالم، في حفل ضخم سيقام نهاية نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المرشحين، التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي، تواجد الشناوي بجانب جيانلويجي دوناروما ومانويل نوير ويبو كورتوا.

الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء منظمة موازية للفيفا تعمل على أرشفة إحصائيات كرة القدم، وكان الألماني مانويل نوير آخر الحائزين على الجائزة عام 2020.

الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء يرشح محمد الشناوي لجائزة أفضل حارس في العالم

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

محمد الشناوي (الأهلي – مصر)

جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان – إيطاليا)

ثيبو كورتوا (ريال مدريد- بلجيكا)

كاسبر شمايكل (ليستر سيتي- الدنمارك)

جوردان بيكفورد (إيفرتون- إنجلترا)

ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد- إسبانيا)

مانويل نوير (بايرن ميونخ- ألمانيا)

إيدرسون (مانشستر سيتي- إنجلترا)

إدوارد ميندي (تشيلسي- السنغال)

إميليانو مارتينيز (أستون فيلا- الأرجنتين)

يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد- سلوفينيا)

بيتر جولاتشي (لايبزيج – المجر)

كيلور نافاس (باريس سان جيرمان- كوستاريكا)

أليسون (ليفربول- البرازيل)

أندريه أونانا (أياكس أمستردام- الكاميرون)

مات تيرنر (نيوإنجلاند ريفورلوشن- أمريكا)

أندريه بليك (فيلادلفيا يونيون- جامايكا)

بيدرو جاليز (أورلاندو سيتي- بيرو)

جيرمو أوتشوا (كلوب أمريكا- المكسيك)

أمير عبدزاده (ماريتيمو- إيران).