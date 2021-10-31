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برق ورعد وأمطار غزيرة في الدقهلية (صور وفيديو)

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برق ورعد وأمطار غزيرة في الدقهلية (صور وفيديو) برق ورعد وأمطار غزيرة في الدقهلية (صور وفيديو)

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شهدت محافظة الدقهلية ، مساء السبت، برق ورعد وهطول أمطار غزيرة على فترات متكررة وامتدت حتى الساعات الأولى من يوم الأحد، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد باستمرار موجة الطقس السىء والأمطار حتى مساء الأحد.

وشهدت مدينة المنصورة هطول أمطار غزيرة وبرق في سماء المدينة بالكامل وسط حالة من الذعر بين المواطنين خوفا من حدوث أي كوارث بسبب البرق، بينما غرقت شوارع مدينة المنصورة بمياه الأمطار وتجمعت في برك ومستنقعات داخل الشوارع الجانبية والرئيسية.

بينما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية عن استعدادها لمواجهة موسم الأمطار بتسليك البلاعات وتجهيز السيارات لشفط تجمعات المياه وتشغيل محطات الصرف بطاقتها القصوى لإستيعاب أي كميات من مياه الأمطار والتى يتم تصريفها على بلاعات الصرف الصحى.

المصرى اليوم

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