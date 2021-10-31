مدرب بترو أتليتكو: لديّ ذكريات مميزة مع الأهلي.. ونواجه تحديًا كبيرًا بدور المجموعات

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قال ألكسندر سانتوس، المدير الفني لفريق بترو أتليتكو الأنجولي، إن صعود فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أصعب المهمات.

وأضاف ألكسندر سانتوس، في تصريحات تليفزيونية: «مستوى بترو اتليتكو يتطور من مباراة لأخرى، والوصول لدور المجموعات تحد كبير سنواجه من خلاله كبار أفريقيا».

وتابع: «العبور لدور المجموعات هو نجاح لفلسفة المدرب، وواجهنا فرقا صعبة في المراحل التمهيدية، ومواجهة فريق مصري في دور المجموعات، أمر يسعدني سواء كان الأهلي أو الزمالك».

وواصل: «لدي ذكريات مميزة مع الأهلي عندما كنت معاونا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، وهناك فارق إمكانيات في الأهلي يختلف عن الفترة التي دربنا فيها الفريق».

وأتم: «في أي وقت تتولى فيه العمل مع الأهلي ستكون مطالب بالفوز بالبطولات».