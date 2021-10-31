مدرب جالاكسي البوتسواني: سقف طموحاتنا ارتفع.. ونخشى مواجهة الأهلي والزمالك

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قال الجنوب أفريقي مورينا راموريبولي، المدير الفريق لفريق جالاكسي البوتسواني، إن تأهل فريقه لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا يعد إنجازا كبيرا.

وأضاف مورينا راموريبولي، في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في التأهل لأول مرة في تاريخنا لدور المجموعات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة البوتسوانية».

وأوضح: «نحن حاليا ضمن أفضل 16 فريقا في إفريقيا، وسقف طموحاتنا ارتفع للغاية، ونتمنى تحقيق نتائج جيدة، ومحاولة العبور للمرحلة التالية من البطولة، لابد أن نضع أهداف أمامنا ونحققها».

وواصل: «تواجدي هنا مع فريق جالاكسي، وما يحققه بيتسو موسيماني مع الأهلي، سواء بالتتويج بدوري الأبطال أو برونزية المونديال، يعد نجاحا للكرة الجنوب إفريقية».

وتابع: «لا أتمنى مقابلة الفرق العريقة بدور المجموعات، مثل الأهلي والزمالك وصن داونز، فريقي مصنف رابعا ومن المنتظر تواجده في مجموعة تضم أحد عظماء القارة».