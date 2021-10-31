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إنبي يطالب بوضع سقف لعقود اللاعبين

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إنبي يطالب بوضع سقف لعقود اللاعبين إنبي يطالب بوضع سقف لعقود اللاعبين

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وجه عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، الشكر للجهاز الطبي لفريق المقاولون العرب لنزولهم لعلاج مروان داود، لاعب الفريق البترولي، خلال انشغال الجهاز الطبي لفريقه بعلاج لاعب آخر في الوقت ذاته.

وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات عبر القناة الأولى: «المباراة كانت قوية والمقاولون لديه حلول ولاعبين جيدين وأدى موسم ماضي جيد ولديه خبرات جيدة وكان من السهل أن نُسجل أكثر من هدف ولكن كعادة اللاعب المصري أول ما يسجل فريقه هدف أو اثنين في مرمى المنافس يتراجع حتى بدون تعليمات من المدير الفني».

وأشار: «لدينا قطاع ناشئين جيد وسيظهر خلال الموسم الجاري وجوه شابه أخرى بجانب المتواجدة ومصرين على ذلك، فأسعار اللاعبين أرتفعت ولايوجد آليات واضحة ولابد على سبيل المثال أن يتم إلزام الأندية بتواجد ناشئين مثلاً».

وأضاف: «نعمل في وقت أرقام اللاعبين أصبحت فجة وغير منطقية والموسم الجاري به أرقام مبالغة هناك فارق بين كوني نادي لديه القدرة على الشرء والبذخ، وضعت أرقامًا محددة لايزيد عنها أجور اللاعبين ولسنا أغنى منهم».

المصرى اليوم

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