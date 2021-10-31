رئيس الاتحاد: دعمنا الفريق بلاعبين «فرز أول».. ولم نتأثر برحيل عمار حمدي وصبحي

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أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنهم نجحوا في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال محمد مصيلحي، في تصريحات تليفزيونية: «نجحنا في تدعيم الفريق بعناصر فرز الأول»، مشيرا إلى أنهم جلبوا الصفقات التي يحتاجها الفريق في الموسم الحالي.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن بطولة الدوري صعبة في الموسم الجاري والقيمة التسويقية لكل اللاعبين ارتفعت، مشيرًا: «لم نتأثر برحيل الثنائي عمار حمدي ومحمد صبحي عن صفوف الفريق، بعد نهاية إعارتهما من صفوف ناديي الأهلي والزمالك في نهاية المسوم الماضي».

يذكر أن الاتحاد السكندري حقق الفوز على فيوتشر إف سي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.