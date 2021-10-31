أمطار مستمرة على القاهرة والمحافظات .. حالة الطقس اليوم الأحد إلى الجمعة 5 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن زيادة فرص سقوط الأمطار على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال فجر اليوم الاحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة. كما تظهر صورة القمر الصناعى السحب الرعدية الممطرة على الضبعة وتتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأحد 31 أكتوبر إلى الجمعة 5 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد،، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وفيما يلي المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها:

يوم الأحد:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا (السلوم- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- الإسكندرية-دمياط- بورسعيد ) على فترات متقطعة 50-60% تقريباً.

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة 50% تقريبا.

يوم الاثنين:

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وسيناء على فترات متقطعة 30% تقريباً.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 31 أكتوبر إلى الجمعة 5 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 34 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 3 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 4 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 31 أكتوبر إلى الجمعة 5 نوفمبر 2021.