أخبار عاجلة

أردني يقتل بنغالي في الكويت خلافا على مبلغ مالي -
"ويكي دون" "الدارة" يشارك في المؤتمر الافتراضي الأول "عربية 2021" -
"إيجار": 44% زيادة في العقود التجارية و200 ألف عقد جديد خلال 2021 -
"الطيران المدني" يطرح وظيفتين شاغرتين للتقديم -
الجزائري رياض بودبوز على رادار ناد "سعودي" كبير -
عاجل.. التحقيق مع مدحت شلبي بسبب شكاوي تجاوزات تعليقاته فى مباراة القمة -
«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة» -
«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين -
تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سيف زاهر يكشف عن عرض أوروبي لنجم الأهلي

Print
سيف زاهر يكشف عن عرض أوروبي لنجم الأهلي سيف زاهر يكشف عن عرض أوروبي لنجم الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، تمهيدًا لانتقاله لها خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «أكرم توفيق، في انتظار وصول عرض أوروبي خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا: «بعض الأندية الأوروبية تتابع أكرم، منذ فترة طويلة، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الأهلي، في ظل إجادته اللعب في مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن».

وأضاف: «النادي الأوروبي سوف يُقدم عرض رسمي للأهلي خلال الأيام المقبلة، من أجل شراء أكرم توفيق»، مضيفًا: «أكرم تركيزه في الملعب فقط، واللاعب يحلم بخوض تجربة الاحتراف».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع البنك الأهلي اليوم الأحد، على السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

أحمد موسى متغنياً بانتصار الأهلي على الزمالك: زلزال 5 ريختر في استاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

علي درويش يكشف عودة منتخب مصر للعب على ستاد القاهرة

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

بسمة وهبة لموسيماني: «من الاستاد للمطار يا كوتش»

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير

رئيس هيئة ستاد القاهرة: مباراة القمة اختبار حقيقي للجماهير