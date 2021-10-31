سيف زاهر يكشف عن عرض أوروبي لنجم الأهلي

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تلقى أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، تمهيدًا لانتقاله لها خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية: «أكرم توفيق، في انتظار وصول عرض أوروبي خلال الفترة المقبلة»، مضيفًا: «بعض الأندية الأوروبية تتابع أكرم، منذ فترة طويلة، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الأهلي، في ظل إجادته اللعب في مركزي لاعب الوسط والظهير الأيمن».

وأضاف: «النادي الأوروبي سوف يُقدم عرض رسمي للأهلي خلال الأيام المقبلة، من أجل شراء أكرم توفيق»، مضيفًا: «أكرم تركيزه في الملعب فقط، واللاعب يحلم بخوض تجربة الاحتراف».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع البنك الأهلي اليوم الأحد، على ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.