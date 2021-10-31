الأسبوع في 7 صور: رسالة من نشطاء المناخ لقادة العالم.. وأوضاع ساخنة في الإكوادور

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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات ساخنة في الإكوادور اعتراضًا على السياسات الاقتصادية، فيما كان نشطاء المناخ يوجهون رسالتهم إلى قادة العالم لإنقاذ كوكب الأرض. والمزيد تجدونه في الصور.



1- يا لها من ثمرة يقطين كبيرة!.. صبي يحمل الثمرة الثقيلة بكلتا يديه مزرعة في كراولي بإنجلترا



2- انهيار أرضي لأحد طرق مقاطعة بلوماس السريعة بولاية كاليفورنيا بعد سقوط كثيف للأمطار



3- عمل فني مميز أمام أهرامات الجيزة للفنان الإيطالي لورنزو كوين نجل الممثل الراحل أنطوني كوين



4- ثوران بركان "كومبر فيجا" كما يُشاهد من إل باسو في جزر الكناري الإسبانية



5- مواجهات حامية الوطيس بين المتظاهرين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس الإكوادوري الاقتصادية



6- "استثمروا في كوكب الأرض".. نشطاء المناخ خلال احتجاجهم مع اقتراب موعد قمة المناخ في جلاسكو



7- الأشجار الملونة والخضرة البهيجة في جنوب تيرول بإيطاليا