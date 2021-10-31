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تحدث الإعلامي محمود سعد عن كواليس التليفزيون المصري وبرنامجه الشهير «البيت بيتك» في أثناء ثورة يناير 2011، وتطرق إلى سياسة ماسبيرو في ظهور بعض الضيوف ومنع البعض الآخر، وكان أبرز هؤلاء الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، والعالم الراحل الحائز على نوبل أحمد زويل.

واسترجع محمود سعد، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ذكريات ثورة يناير، عندما استبعد من برنامج «البيت بيتك»، ويقول: «كان اتفاقي معاهم (ماسبيرو ووزارة الإعلام) إني مش هستضيف الوجوه اللي هم رافضينها، لكن مش هقول حاجة هما عايزيني أقولها».

هيكل.. «الكاريزما المزعجة»

يقول محمود سعد عن الراحل محمد حسنين هيكل: «أستاذ هيكل كان ممنوع، وكانوا بيقولوا: أصل هيكل كان بيقعد كده ويتكلم ويشرح.. ناقص يحط وراه علم مصر، وكأنه رئيس مصر. ايه القعدة اللي قاعدها دي! ناقص يحط علم ويبقى الرئيس»، وبناء عليه كان القرار بمنعه من الظهور على شاشة التليفزيون المصري.

قصة منع الأستاذ هيكل من الظهور تليفزيونيا تفجرت عام 2000، وحينها نفى صفوت الشريف، وزير الإعلام الراحل، منع ظهور الكاتب الصحفي الكبير من الظهور على شاشة التلفزيون المصري، وقال لصحيفة «الوفد»: «أتحدى أن يكون التلفزيون قد سجل ولو دقيقة واحدة مع هيكل وحجبها عن المشاهدين».

حديث صفوت الشريف جاء ردا على تصريحات هيكل لمجلة «نصف الدنيا»، وقوله إن «التلفزيون لم يسجل مقابلة استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة معه»، وقال الشريف: «التلفزيون ليس لديه موقف مسبق من هيكل».

دخل الإعلامي الراحل حمدي قنديل على خط الأزمة، وقال في رد لصحيفة «الوفد» التي أثارت القضية بعد مجلة «نصف الدنيا»: «الواقع إنني كنت أطمع منذ فترة في إجراء لقاء تلفزيوني مع الأستاذ هيكل، وعندما كنت أعمل مع شبكة راديو وتلفزيون العرب A.R.T كتب إليه رئيس الشبكة، وذهبت إليه اقترح إجراء سلسلة حوارات معه بمناسبة مرور 50 عاما على الصراع العربي».

أضاف: «كان أول من خطر ببالي الأستاذ هيكل فذهبت إليه، وخصني بساعتين من وقته الثمين، وحدثني في جانب منها عن تجارب له مع التلفزيون رآها محبطة، وأبان لي أنه ربما كان من الحكمة أن أبدأ بالحلقة الأولى بدونه حرصا عليّ كما تفضل بالقول».

مضى يقول: «حرضني هذا على أن أسأل صفوت الشريف عما إذا كان الأستاذ هيكل ممنوعا من الظهور في التلفزيون، وكانت الإجابة واضحة بلا لبس: سجل معه كما شئت وهكذا عدت إلى الأستاذ هيكل أروي له تليفونيا حديثي مع وزير الإعلام».

وختم بقوله: «لم أستطع إقناعه، حتى عندما أكدت له أنه إذا ما سجلت معه ومنع التلفزيون إذاعة الحلقة كما كان يظن فسوف أمتنع عن تقديم البرنامج كلية، ورغم هذا ظل الأستاذ هيكل على موقفه من الاعتذار، وإلى الآن (عام 2000) فأنا ما زلت عند عرضي لاستضافة هيكل في برنامجي (رئيس التحرير)».

أحمد زويل.. «الجذاب العائد من أمريكا»

كان العالم الراحل أحمد زويل ضمن قائمة الممنوعين من الظهور، بحسب محمود سعد، ويقول: «قبل الثورة، قالوا لي في البرنامج: الدكتور أحمد زويل ممنوع.. كانوا بدأوا يخافوا منه، وقالوا بقى له شعبية كبيرة جدا، وله شكل جذاب وساحر، والناس بقت تحبه جدا»، يضيف: «وقتها كان انتخابات (2005) وأحزاب والرئيس مبارك قال اللي عايز يترشح قصادي يترشح، واتقالي وقتها: في كلام جاي من أمريكا إنه (زويل) بيفكر يترشح، وده خطر، فهما عايزين يقفلوا عليه».

انتقل محمود سعد لسرد كواليس التليفزيون المصري بعد تنحي مبارك في 11 فبراير 2011، ويقول: «المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، كلمني يوم الجمعة (11 فبراير)، وقال لي يا محمود ارجع محطتك وقناتك وبرنامجك، خلاص أنا المسؤول ومفيش حد تاني، لكني اشترطت عليه استضافة الدكتور أحمد زيول، وقال لي تمام، وبلغته إني هدخل بيه البرنامج مش هستناه يجيلي، قال لي تمام».

أضاف: «خدت زويل وطلعنا في التليفزيون، ورفض يتكلم عن منعه من الظهور، وقال لي دي فترة وراحت لحالها، وقال كلام حلو جدا عن شباب الثورة، وكان البرنامج اسمه (مصر النهارده) بعد ما كان (البيت بيتك)».

استضاف محمود سعد الراحل أحمد زويل في حلقة السبت 12 فبراير 2011، وكشف «سعد» أثناء تقديمه لزويل أن العالم المصري كان ممنوعا من الظهور على شاشة التليفزيون الرسمي منذ نحو 6 سنوات، وتحدث زويل عن تدخله في السياسة وقال: «هاجمتنى بعض الجرائد في مصر، وقالوا إزاى عالم ويتدخل في السياسة، ولكننى تذكرت إجابة الأديب الكبير نجيب محفوظ عندما سألته عن سبب احتفاء المصريين بى فقال: إحنا عايشين في عصر العلم».