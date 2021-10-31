عاجل | الدرونز تكافح حرائق التحلية

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تعتزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التعاقد مع شركات مختصة في تقنية المعلومات وأنشطة الأمن والسلامة، لتنفيذ مشروع يستهدف إنشاء نظام مكافحة الحرائق الذكي باستخدام الدرونز.

كما ترغب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتفعيل الخدمات الإلكترونية على الأجهزة الذكية عبر تحليل الطلبات الخاصة بها وتحليلها وتصميم التطبيق المناسب ونشرها عبر المنصات المختلفة وتقديم الصيانة وحل المشاكل التي تظهر والقيام بالترقيات المطلوب.

وتطور استخدام الطائرات المسيرة ليشمل مجالات كثيرة، منها أغراض مدنية وأخرى عسكرية. وأغلب الطائرات المسيرة لا تحمل حمولة ثقيلة، لكنها تحمل كاميرات وأجهزة رصد، وتعتبر الطائرة المسيرة أقل تكلفة من التقليدية، ولا تتأثر بالعوامل البيئية مثل الضغط والأكسجين.

إخماد الحرائق

وفي روسيا تم تطوير تقنية جديدة في مجال مكافحة الحرائق تتمثل في قنبلة بوزن 250 كيلوجراماً، يمكن استخدمها لمكافحة الحرائق بواسطة الطائرات المسيرة، وأفاد المدير العام لشركة «كونشتادت» الروسية، سيرجي بوجاتيكوف، بأن الشركة تطور القنبلة بالتعاون مع شركات روسية أخرى، موضحاً أنه يخطط لإلقاء القنبلة من طائرة مسيرة على مركز الحرائق.

وأضاف «بوجاتيكوف»، أنه توجد حالياً القنبلة التى تزن 500 كيلوجرام، وهى جاهزة للاستخدام، ولكن يجرى حالياً تصميم قنبلة أصغر تزن 250 كيلوجراماً، لتناسب الطائرات المسيرة الخاصة. كما تخطط الشركة لتصنيع مجموعة طائرات مسيرة لاستخدامها في إخماد الحرائق في جميع أنحاء روسيا.

إنقاذ الأشخاص

وفي مجالات الإنقاذ، صمم علماء ومهندسون صينيون طائرات مسيرة لمساعدة رجال الإطفاء على إنقاذ الأشخاص المحاصرين، بخاصة في حرائق المباني الشاهقة، ويمكن لتلك الطائرات التي تطورها الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا إطلاق المركبات، الوصول بسرعة إلى داخل المبنى عبر الأبواب أو النوافذ، والبحث عن الأشخاص المحاصرين وتخطيط طرق الإنقاذ.

تكلفة مشاريع التحلية «مليون ريال»

أنظمة النقل 24.250

منظومات إنتاج التحلية 10.522

محطات الطاقة 5.385

خزانات 1.170

أخرى 434

مجالات أخرى تستخدم فيها الدرونز

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