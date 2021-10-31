أخبار عاجلة

«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة» -
«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» -
قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين -
تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين -
«فيفا» يحتفل بعيد ميلاد أبو تريكة بأهداف رائعة وكلمات لا تنسى «فيديو» -
بالأرقام.. التاريخ يُساند إنتر أمام ميلان في ديربي الغضب -
ما المصير الذي ينتظر تشافي في برشلونة؟ -
فتح تحقيق في محاولة الاغتيال الرابعة للكاظمي -
البرهان يقيل 5 مدراء لمصارف حكومية -
بمشاركة 9 لاعبين.. أخضر الكاراتيه يغادر إلى دبي استعدادًا للمشاركة في كأس العالم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أول تعليق من وليد عرفات بعد فوزه بانتخابات نادي سموحة

Print
أول تعليق من وليد عرفات بعد فوزه بانتخابات نادي سموحة أول تعليق من وليد عرفات بعد فوزه بانتخابات نادي سموحة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال وليد عرفات، الرئيس الجديد لنادي سموحة، إنه سعيد بثقة الجمعية العمومية التي جعلته يتولى رئاسة نادي، خلفا للمهندس فرج عامر.

وأضاف وليد عرفات، في تصريحات تليفزيونية: «لم أنشغل بما حدث قبل الانتخابات من صراعات وحملت كانت تركز فقط، على معرفة احتياجات الأعضاء».

وأكد: «لم ننجر لأى شئ في كواليس انتخابات نادي سموحة، وكان هدفنا معرفة احتياجات الأعضاء، ونتمنى أن نكون جديرين بهذه الثقة».

وأردف: «لا توجد أية أزمات بشأن انتخابات نادي سموحة السكندري، أو نتيجة هذه الانتخابات، والانتخابات تمت بشكل رسمي رغم اعتراض البعض ومحاولة عرقلتها».

وتابع: «لو لم أتواجد في قائمة انتخابات نادي سموحة لدعمت محمد مجاهد رئيسا للنادي، وهدفنا هو المحافظة على نتائج فريق الكرة وخدمة الأعضاء، وسياستي تعتمد على إنجاز كل شئ بأقل التكاليف، ولامساس بفريق الكرة والجهاز الفني مستمر كما هو دون تغييرات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة»

«الشيوخ» يوافق على التعديل الخاص بالمادة التاسعة لقانون «التخطيط العام للدولة»

«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

«الصحة» تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين

قافلة أزهرية في مطروح للتوعية بصحيح الدين

تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين

تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين