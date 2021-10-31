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أمطار خفيفة على القليوبية

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أمطار خفيفة على القليوبية أمطار خفيفة على القليوبية

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شهدت محافظة القليوبية أمطارا خفيفة، مساء السبت، ما تسبب في إعلان حالة الطوارئ في عدة قطاعات ومنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجالس المدن لمواجهة أي طوارئ.

وتزامنا مع هطول الأمطار، أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، عددا من الإجراءات والتدابير في ظل توقعات الأرصاد الجوية بوجود تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة وبدء هطول الأمطار.

وخصصت محافظة القليوبية 250 معدة تابعة لشركة مياه القليوبية لمواجهة الامطار بالطرق العامة والمناطق الساخنة وخاصة في أنفاق المحافظة الرئيسية وأهمها نفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها ونفق الحدادين ونفق مشتهر بمركز طوخ ونفق مزلقان ذكي بمدينة قها ونفق الطريق الدائري بقليوب.

أمطار خفيفة على القليوبية
أمطار خفيفة على القليوبية

المصرى اليوم

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