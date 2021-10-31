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بعد أزمة المنشطات.. حقيقة إقالة طبيب البنك الأهلي بسبب كريم بامبو

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بعد أزمة المنشطات.. حقيقة إقالة طبيب البنك الأهلي بسبب كريم بامبو بعد أزمة المنشطات.. حقيقة إقالة طبيب البنك الأهلي بسبب كريم بامبو

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قال أحمد عز، طبيب فريق البنك الأهلي، إن كريم بامبو وافق على إيقافه لحين انتهاء المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات من إصدار قرارها النهائي.

وأضاف أحمد عز، في تصريحات تليفزيونية: «عينة كريم بامبو جاءت إيجابية بعد أحد مباريات البنك الأهلي في الموسم الماضي».

وواصل: «حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي ضد كريم بامبو، وكنا نعلم بايجابية عينته منذ شهر مايو الماضي، كريم بامبو استشارني قبل الحصول على دواء التخسيس الذي تضمن المادة المحظورة».

وتابع: «ما حدث من كريم بامبو يندرج تحت بند الغش التجاري، ولم تتم إقالتي من البنك الاهلي وإدارة النادي تتفهم الوضع».

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