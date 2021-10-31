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إعلامي: محمد شريف خارج حسابات كيروش في مواجهتي الجابون وأنجولا

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إعلامي: محمد شريف خارج حسابات كيروش في مواجهتي الجابون وأنجولا إعلامي: محمد شريف خارج حسابات كيروش في مواجهتي الجابون وأنجولا

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قال الإعلامي شادي محمد إن محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج قائمة الوطني الذي يستعد لمواجهة منتخب أنجولا والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية: «محمد شريف خارج منتخب لمواجهة أنجولا والجابون».

كان محمد شريف تم استبعاده من مواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشارك بيرسي تاو المهاجم الجنوب أفريقي الذي سجل هدفين.

المصرى اليوم

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