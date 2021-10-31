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وزير : الرئيس وجَّه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لـ6 أشهر

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وزير التموين: الرئيس وجَّه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لـ6 أشهر وزير : الرئيس وجَّه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع لـ6 أشهر

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح ، وجه بتوفير احتياطي استيراتيجي من السلع يتراوح بين 3 و6 أشهر، مشيرًا إلى أن قيمة دعم السكر والزيت بلغ 36 مليار جنيه، بينما بلغ دعم الدولة للقمح 51 مليار جنيه.

وأضاف «المصيلحي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد» السبت: «من المستحيل أن تتحمل الدولة كل تلك المبالغ حتى لا تعود إلى نقطة الصفر التي كانت عليها قبل الإصلاح الاقتصادي»، موضحًا أنه تم التعاقد مع السودان لاستيراد 200 رأس ماشية في اليوم، موضحا أن بها اكتفاء ذاتي من الدواجن .

وتابع: "النمط الاستهلاكي تغير في الصين ما أدى إلى ارتفاع احتياجاتها ولجأت إلى استيراد اللحوم من البرازيل"، وشدد على أن مصر بها احتياطات معتبرة من السلع، ولابد على المواطنين إدراك الحقائق التي تحدث في العالم ومصر جزء منه.

المصرى اليوم

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