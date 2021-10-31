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قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة قد تتجه للدعم النقدي المشروط، سيحصل بها على سلع ولن يحصل عليها نقدًا.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تشتري نصف المساحة التي يزرعها المصريون من القمح أي أنها تشتري نحو 4 ملايين فدان، والباقي يخزنها المواطن ويبيع منها بالتجزئة طوال العام.

وقال على المصيلحي :«لو لم يتم رفع سعر الزيت سوف ينخفض تواجد السلعة في السوق وبالتالي تظهر السوق السوداء لبيع زيت التموين بأسعار مختلفة».

وتابع على المصيلحي :«أخطر شيء تواجد سعرين لنفس السلعة، مضيفا:» سعر لتر الزيت بـ 25 جنيه، ونحن لا تستهدف الربح من المواطن ولكن هدفنا توفير الزيت للمواطن «.

وأكمل على المصيلحي :«المكسب ربع جنيه في اللتر والبقال يحصل على ربع جنيه من سعر لتر الزيت».

ولفت على المصيلحي :«تكلفة إنتاج لتر الزيت 24 جنيه ويتم بيعه بـ 25 جنيه، وسعر لتر الزيت في الأسواق الحرة يصل لـ 27 جنيه وهذا الفارق لا يخلق سوق سوداء».