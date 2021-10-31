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سائق توك توك يعيد نصف مليون جنيه لصاحبها في قنا

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سائق توك توك يعيد نصف مليون جنيه لصاحبها في قنا سائق توك توك يعيد نصف مليون جنيه لصاحبها في قنا

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ضرب سائق توك توك مثلا للأمانة والشهامة حيث عثر على مبلغ مالى وفواتير مياة خاصة بمحصل مياة ملقاة على الطريق وقرر البحث عن مالكها وتسليمها إليه بمركز أبوتشت.

قال عادل فواز أبوعيد، سائق التوك توك، إنه أثناء عمله عثر على حقيبة ملك لـ «محصل مياه» ملقاة على الطريق بقرية الحسينات في أبوتشت، وذهب به إلى منزله وطلب المساعدة من نجل شقيقته محمد حسين الشمندي، الذي اتصل بأحد أصدقائه بفرع شركة المياه في أبوتشت وعلم منه أن الحقيبة ملك لزميله محصل مياه يُدعى سامي عبداللطيف بقرية الشرقي بهجورة بنجع حمادى وفقدها أثناء عودته مستقلا الموتوسيكل الخاص به وما زال يبحث عنها في جميع الشوارع.

وأضاف أن محصل المياه ذهب إليهم وعندما شاهد الحقيبة بأيديهم سجد باكيًا يشكر الله على إعادته له لأن بداخلها مبلغ مالي 10 آلاف جنيه وفواتير مياه بقيمة 400 ألف جنيه، فقدم له الشكر وقرر إعطائه مكافأة لكنه رفض.

المصرى اليوم

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