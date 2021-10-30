وفاة مدير عام الطب الوقائي بـ«بيطري كفر الشيخ» قبل ساعة من زفاف ابنته

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تُوفى الدكتور خالد محمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، مساء السبت، إثر أزمة قلبية مُفاجئة، عن عُمر يُناهز 58 عاماً، قبل ساعة من حفل زفاف ابنته.

وخيَّم الحُزن على أهالى مدينة بيلا، مسقط رأس الدكتور خالد البرعى، وتحوّل موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى سُرادق عزاء، ونشر عدد كبير من أهالى بيلا وزملائه من الأطباء البيطريين وقيادات مديرية الطب البيطرى تدوينات عبر «السوشيال ميديا»، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيّع المئات من أهالى مدينة بيلا، عقب صلاة العشاء، جثمان البرعي إلى مثواه الأخير ليُوارى الثرى في مقابر العائلة ببيلا، في جنازة شارك فيها قيادات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال أحمد البرعى، أحد أقارب المُتوفى، أن الدكتور خالد البرعى، كان يستعد للذهاب إلى فرح نجلته الذي كان مُقرر له اليوم في إحدى قاعات الحفلات الكٌبرى بمدينة المنصورة، وفجأة سقط مغشياً عليه في منزله، وتبين عقب ذلك وفاته إثر أزمة قلبية مُفاجئة، ما تسبب في حدوث حالة من الصدمة الكبيرة لدى جميع أفراد الأُسرة والمدعوين، خاصةً أنه لم يشتكى بأى تعب خلال اليوم، وكان يُمارس عمله كمديراً عاماً للطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، حتى صباح اليوم السبت.