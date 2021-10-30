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اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات مهرجان KO للهواة (أولمبيا مصر 2021) لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 450 لاعبا في فئات الفيزيك، والكلاسيك فيزيك والبودي بيلدينج، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.

وأسفرت نتائج الكلاسيك فيزيك عن فوز الرباعي كريم أحمد، محمد أحمد عبد الله، لوكا كارديو ومحمد رمضان عبد النبي.

وفاز في الـover all لوكا كاريو بالمركز الاول، ومحمد أحمد عبد الله المركز الثاني، وكريم أحمد بالمركز الثالث وحصل الثلاثي على 3 بطاقات احتراف تؤهلهم للمشاركة في بطولات المحترفين المؤهلة لمستر أولمبيا.

وأسفرت نتائج البودي بيلدنج عن فوز أسامة أيوب يوسف بالمركز الأول في المجموعة الأولى، وفاز في المجموعة الثانية وائل محمد أمين، وفي المجموعة الثالثة محمود نجم كما فاز في المجموعة الرابعة محمد محمد جمعة.

وفاز في الـover all محمود نجم بالمركز الأول، ووائل محمد أمين بالمركز الثاني، وأسامة أيوب بالمركز الثالث.

ونجح إسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد في الحصول على حقوق استضافة مصر لمنافسات اولمبيا للهواة والمحترفين والتي تقام خلال الفترة من 29 الي 31 اكتوبر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.