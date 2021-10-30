تأجيل الجمعية العمومية لـ«مهندسين دمياط» لعدم اكتمال النصاب

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تأجلت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بمحافظة دمياط، السبت، لعدم اكتمال النصاب القانوني لاكتمال الانعقاد ومناقشة جدول الأعمال المقرر، وبدا الاقبال ضعيفا جدا منذ صباح اليوم، حيث تعذر استكمال الإجراءات لعدم استكمال النصاب، ليقرر مجلس النقابة تأجيل موعد الانعقاد لمدة أسبوعين تحدد لها 13 نوفمبر المقبل وفقا للإجراءات القانونية المتخذه في هذا الشأن .

جدير بالذكر، أن النقابة تشهد أجواء ساخنة مع قرب انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالمحافظة، فيما تشير التوقعات إلى أن المهندس أحمد درويش النقيب الحالي للمحافظة سيخوض الانتخابات المقبلة في مواجهة المهندس هاني قنديل النقيب السابق والمهندس شريف كامل رغم عدم اعلانهما رسميا ترشحهما على منصب النقيب .