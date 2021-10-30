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بها اكتفاء ذاتي من الدواجن.. وزير : نستورد 200 رأس ماشية من السودان يوميا

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مصر بها اكتفاء ذاتي من الدواجن.. وزير التموين: نستورد 200 رأس ماشية من السودان يوميا بها اكتفاء ذاتي من الدواجن.. وزير : نستورد 200 رأس ماشية من السودان يوميا

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قال الدكتور على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن السلع ظلت مرتفعة خلال البضعة أسابيع الماضية، بل زادت أسعار بعض السلع.

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح ، وجه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع يتراوح بين 3 و6 أشهر.

واستطرد أن قيمة دعم السكر والزيت بلغ 36 مليار جنيه، بينما بلغ دعم الدولة للقمح 51 مليار جنيه، معلقا: «من المستحيل أن تتحمل الدولة كل تلك المبالغ حتى لا تعود إلى نقطة الصفر التي كانت عليها قبل الإصلاح الاقتصادي».

ولفت المصيلحي إلى أنه تم التعاقد مع السودان لاستيراد 200 رأس ماشية في اليوم، موضحا أن بها اكتفاء ذاتي من الدواجن.

المصرى اليوم

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