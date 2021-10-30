5 تلاميذ مرضى سكر يروون معاناتهم بعد امتناع «التأمين الصحي» عن صرف علاجهم

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«امتنعت هيئة التأمين الصحي عن صرف الأنسولين لهم بأدواته من أقلام حقن وأجهزة قياس السكر وشرائط القياس»، فاستأذن القاضي المتقاضين داخل قاعة محكمة القضاء الإداري لينظر قضايا هؤلاء «التلاميذ» في بداية الجلسة، فقد وقفوا وذووهم أمام القاعة منذ الصباح الباكر بحثا عن «حقهم في علاج أبنائهم» مرضى السكر.

بمجرد بدء الجلسة، وقف المتقاضون أمام المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ليقدموا أصل التقارير الطبية المودعة قضيتهم، وأطفالهم الصغار تنظر لرئيس المحكمة، الذي قرر أن يستمع للصغار فهم أصحاب الحق الذين أصابهم المرض.

سأل القاضي أكبرهم سناً تلميذة بالصف الخامس الابتدائى قائلا لها: «انشالله تكون صحتك كويسة عاوزة تقولى حاجة عن صحتك» فأجابت: «أنا مريضة بالسكر وبحس وأنا في المدرسة بعطش شديد كل شوية وبيحرجنى جدا في الفصل إنى بطلب أروح الحمام كتير، وكمان ببقى مرهقة جدا من غير ما أبذل مجهود زى زميلاتى في اللعب بالفسحة»، فقال لها القاضي: «كملى حديثك قولي اللي انتي عاوزاه»، فقالت: «والدى عامل باليومية ومش قادر على سعر الأنسولين غالى عليه وروحنا التأمين الصحى قالوا مفيش أنسولين ولا أقلامه«، ثم بكت الصغيرة، فقال لها القاضي:»انشالله حتكونى كويسة«.

ولمح القاضى تلميذا آخر في الصف الرابع، فقال له: «عاوز أسمعك أنت كمان»، فقال للقاضى: «أنا بحس لما يكون السكر عالى عليا إنى مش بشوف كويس في الفصل كأنى بشوف ضباب وده بيزعلنى كتير، وبابا فلاح بسيط مش بيقدر يشترى ثمن الأنسولين على طول، والتأمين مش بيصرف لنا الأنسولين ولا جهاز يقيس لنا هو عالى ولا واطي وبكى».

وأجمع باقى التلاميذ على نفس الكلام إلا تلميذ واحد في أولى ابتدائى ظل يصرخ طول الوقت من الألم فوق ذراع والده، فحاول الأب الخروج به من القاعة حتى لا يحدث ضجيجا، إلا أن القاضى الإنسان أصر على حضوره، وقال له: «من واجبنا أن نسمع صراخه»، فنظر القاضى إلى الحاضر عن التأمين الصحى والحاضر عن وزارة الصحة، واللذان طلبا مهلة من القاضى شهرا للرد على القضايا، فقال لهما القاضي: «لكم فقط 3 ساعات للرد».

وبعد الموعد دفع الحاضر عن التأمين الصحى بعدم اختصاص القضاء الإداري عن نظر قضايا العلاج، بينما دفع الحاضر عن وزارة الصحة بإخراجه من الدعاوى بحجة أن التأمين الصحى هيئة مستقلة والوزارة غير مسؤولة عنها، فقال القاضي: «الأحكام خلال نصف ساعة».

وأعلنت المحكمة حكمها في الدعاوى بإلزام هيئة التأمين الصحي بصرف الأنسولين بكل أدواته من حقن وأجهزة قياس وشرائط مجانا للتلاميذ مرضى السكر، وأن تنفذ هذه الأحكام بمسودتها وبدون إعلان.

وردت المحكمة في البداية على الدفع المبدى من الحاضر عن هيئة التأمين الصحى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر قضايا العلاج، بأن ذلك مردود بأن المنازعة بين المرضى وهيئة التأمين الصحى هي منازعة إدارية حول تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوط بتلك الهيئة تقديمها، وأن اختصاص القضاء الإدارى بسائر المنازعات الإدارية طبقا للدستور، وأنه كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلاً من التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانوناً برعايتهم صحياً وعلاجياً أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانوناً لإنقاذ حياة الأطفال وهم الضعفاء المجردين من كل سلطان إزاء فقر أولياء أمورهم، وكان الأولى بهم النظر إليهم بعين الرحمة وبحث حالتهم المرضية لا بحث كيفية التحلل من الالتزامات التي أوجبها الدستور والقانون من حقوق في علاجهم، بموجب حكم المادة 18 من دستور 2014 التي الزمت الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون، فضلاً عما فيه من امتهان لأحكام الدستور باعتباره تعبيراً عن إرادة الأمة، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وعن حق تلاميذ مرضى السكر، قالت المحكمة أن هيئة التأمين الصحى ملتزمة – وفقا للقانون السارى وقت صدور الحكم- بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها لطلاب المدارس في حالتى المرض والحوادث أياً كانت المرحلة التعليمية وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج التلميذ ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو تستقر حالته، والحاصل أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد التأمين الصحى منه، إذ أن علاج التلاميذ المرضى أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة التلاميذ للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على التأمين الصحى النأى عنه.

وأشارت المحكمة إلى أن امتناع التأمين الصحى عن صرف الأنسولين وأدواته اللازمة للتلاميذ من شأنه أن يُمكن هذا المرض اللعين سارق الصحة من أن يفتك بهولاء الأطفال الذين تتفتح عيونهم على الدنيا بالمرض، وأنه إذا كان الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة بنص الدستور فإن امتناع التأمين الصحى ووزارة الصحة عن تقديم الأنسولين للأطفال هو أبشع الوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه، لذا يتعين علاجهم دون تأجيل أو تقسيط أو تقطير.